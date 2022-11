Tatarusanu si è operato agli occhi: corretto l’astigmatismo misto elevato. Piccolo intervento per il portiere del Milan

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Ciprian Tatarusanu due giorni fa si è sottoposto a un intervento agli occhi – durato meno di un minuto – per vederci meglio.

Nei prossimi giorni, il portiere rossonero si godrà le vacanze al sole delle Maldive per poi ripresentarsi a Milanello agli inizi di dicembre. Ma prima ha voluto operarsi agli occhi e correggere così l’astigmatismo misto elevato di cui soffriva: l’intervento, eseguito lunedì a Milano dal dottor Angelo Appiotti con la tecnica “Femtolasik custom PSP” (studiata per gli sportivi professionisti) è perfettamente riuscito Tata, al primo controllo post-operatorio, aveva già un visus naturale di 16/10. Nessun fastidio e soprattutto la possibilità immediata di praticare qualsiasi attività: per capirci, il vice Maignan avrebbe potuto giocare anche oggi, se il calendario non fosse congelato causa Mondiale.