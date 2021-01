Tatarusanu, il ragno albino che ha dato al Milan i quarti di Coppa Italia

Tatarusanu si è fatto trovare pronto risultando decisivo nella lotteria finale neutralizzando il rigore di Rincon: altra ottima prestazione

Alla quarta presenza stagionale, il portiere rumeno ha dimostrato di aver definitivamente superato le incertezze patite contro la Roma dimostrandosi un secondo molto affidabile.

COSTO IRRISORIO – Arrivato in estate per soli 500000 euro dal Lione, Tatarusanu ha saputo superare lo scettiscismo iniziale con un atteggiamento da leader in spogliatoio e mettendosi a completa disposizione di Pioli e dello staff. Un calciatore esperto che insieme a Ibra e Kjaer ha portato quell’esperienza necessaria per raggiungere i grandi traguardi che il Milan si è prefissato.