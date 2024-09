Tatarusanu LASCIA il calcio: il COMMOVENTE post social dell’ex Milan – FOTO

Ciprian Tatarusanu, ex portiere del Milan, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato: il bellissimo post social

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Ciprian Tatarusanu, ex Milan, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato:

PAROLE – «Il calcio, lo sport più bello del mondo, che ho avuto la benedizione e l’onore di giocare! Ti ho dato tutto me stesso dai primi giorni ad oggi, ti ho sempre messo al primo posto e tu mi hai ricompensato di conseguenza. Grazie per i bei momenti ma soprattutto quelli difficili, mi hanno reso l’uomo che sono oggi! E per tutti i tifosi, allenatori, compagni di squadra, avversari, leader, arbitri, giornalisti che ho incrociato. Ho cercato di trattarli con rispetto e spero di esserci riuscito. A chi verrà d’ora in poi auguro buona fortuna! Ho iniziato 30 anni fa e mi fermo oggi. Grazie di tutto!».