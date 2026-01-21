Tassotti ne è certo: «Il Milan è da Scudetto. Per rosa hanno meno di Inter e Napoli, ma…»

Tassotti analizza così la corsa Scudetto della squadra di Allegri e l’esperienza in Serie D con il Milan Futuro

Il Milan può davvero puntare al tricolore? Secondo Mauro Tassotti, storica bandiera rossonera e attuale vice di Massimo Oddo nel Milan Futuro, la risposta è sì. Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, Tassotti ha analizzato le prospettive della squadra guidata da Massimiliano Allegri, evidenziando come l’assenza di impegni infrasettimanali in Europa possa compensare il divario tecnico con le dirette concorrenti.

L’ex difensore è stato molto onesto nel valutare la situazione: «Se il Milan rimarrà attaccato diventerà una possibile candidata alla vittoria finale. A livello di rosa ha qualcosa in meno rispetto a Inter e Napoli, ma non avere le coppe è un bel vantaggio». Tassotti ha però sottolineato il rovescio della medaglia: «Anche se non è una bella cosa, perché vuol dire che la stagione precedente è stata fatta male. Ma pensando al campionato, è un grande bel vantaggio concentrarsi solo sulla partita della domenica».

Tassotti, dalla Serie A alla Serie D: la palestra del Milan Futuro

Oltre alla prima squadra, Tassotti ha raccontato la sua nuova avventura nel campionato di Serie D con i giovani talenti del Milan. Un contesto molto diverso dalla massima serie, caratterizzato da un agonismo fisico superiore e da un regolamento che mette a dura prova i ragazzi nati nel 2006 e 2007.

«Quest’anno facciamo la Serie D e ci sono più errori, il livello è più basso. Abbiamo ragazzi 2006 e 2007, mentre gli altri hanno l’obbligo di far giocare solo tre giovani», ha spiegato Tassotti, evidenziando le difficoltà formative di questa categoria. Tuttavia, il “Tasso” invita a non guardare solo al tabellino dei marcatori, portando come esempio positivo il recente scontro al vertice tra l’Inter di Chivu e il Napoli: «Non bisogna ridurre il calcio al semplice gol: le partite sono belle senza che finiscano 4-0. Inter-Napoli, ad esempio, per uno spettatore neutrale è stato un bellissimo spettacolo».