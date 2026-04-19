Tare a DAZN: «Con Allegri stiamo progettando la prossima stagione ma ora andiamo in Champions. Sulle voci dico…»

Tare, DS del Milan, ha parlato a DAZN nell’immediato pre-partita della gara contro il Verona: le sue dichiarazioni

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Hellas Verona-Milan, anche il Direttore Sportivo Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN, facendo eco alle parole di Tomori e blindando la posizione di Massimiliano Allegri. Il dirigente rossonero ha voluto spegnere le polemiche sul futuro della panchina, definendo “inutile” parlare di cambi in corsa in un momento così delicato.

Tare ha confermato che il tecnico livornese ha svolto un “ottimo lavoro” e che la società è già impegnata a collaborare con lui per la costruzione di un progetto importante in vista del 2026/2027.

PAROLE – «È inutile parlare adesso di questo situazione. Tutte queste energie dobbiamo orientarle verso il nostro obiettivo, che è la Champions. Raggiungerla vorrebbe dire tanto per la programmazione e per il futuro di questa società, perciò di Allegri non c’è niente da discutere. Ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione, ha un contratto ancora lungo con questa società, come ha detto lui ieri gli piace programmare, fare un progetto importante, e su questo stiamo lavorando insieme per il futuro. Il mio futuro legato ad Allegri? Non ho, lo dico con grande sincerità, nessun pensiero verso queste situazioni perché fanno parte del calcio. Quando i risultati mancano allora si mette tutti in discussione. Ne siamo consapevoli, la cosa più importante per noi è di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi, e una volta raggiunto questo obiettivo sederci tutti insieme, Furlani, Ibra e gli altri e cercare di fare un progetto vincente per la prossima stagione. Da qui alla fine sono sei finali. Quella di oggi è la più importante. Massimo rispetto per questa squadra, ha solo da vincere. Dobbiamo fare una grande prestazione e dobbiamo dare subito una linea per vincere questa partita e avere un bonus importante per il resto della stagione».