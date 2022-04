Tare: «Oggi la prima di 5 finali, vogliamo vincere»

Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN, prima della gara dei biancocelesti contro il Milan: le sue parole

Igli Tare prima della gara contro il Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le parole del ds della Lazio:

«Abbiamo fatto un inizio che ha condizionato il nostro cammino, dalla decima giornata per punti fatti siamo quarti in classifica. Nei primi due mesi ci siamo conosciuti, abbiamo cambiato modulo e giocatori. Abbiamo fatto un buon girone di ritorno. L’obiettivo per noi è l’Europa, ci teniamo. Il livello di questa squadra è ottimo, abbiamo 5 finali davanti. Oggi è la prima e speriamo di vincerla»