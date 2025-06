Tare Milan, svolta a Milanello! Allegri sereno, ecco cosa ha deciso l’albanese in vista della prossima stagione

Tare Milan, arriva la svolta a Milanello: il dirigente albanese sarà regolarmente presente al fianco di Allegri nel corso della prossima stagione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan ha deciso di ingaggiare un direttore sportivo, Igli Tare, che ricoprirà anche il ruolo di figura di riferimento fissa a Milanello. Questa decisione arriva dopo che nella scorsa stagione si era sentita la mancanza di una presenza costante nel centro sportivo rossonero, nonostante le visite frequenti di Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

La proprietà del Milan sembra aver voluto correre ai ripari per garantire una maggiore stabilità e continuità nella gestione della squadra. Con Igli Tare come direttore sportivo, il Milan avrà una figura di riferimento che potrà lavorare a stretto contatto con Massimiliano Allegri e i giocatori, evitando la sensazione di isolamento che avevano provato gli allenatori precedenti come Pioli, Conceiçao e Fonseca. Tare sarà una presenza fissa a Milanello, che presto diventerà anche una sorta di quartier generale per il Milan.