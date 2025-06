Mercato Milan, Tare lo incontrerà nei prossimi giorni: svolta all’orizzonte, può rimanere a queste condizioni

Mercato Milan, Igli Tare incontrerà Alessandro Lucci per discutere del futuro di Alessandro Florenzi: il terzino può rimanere in rossonero

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, è previsto un incontro tra Igli Tare, direttore sportivo del Milan, e Alessandro Lucci, agente di Alessandro Florenzi, per discutere il futuro del terzino.

Florenzi sarebbe disposto a ridurre il suo ingaggio pur di rimanere al Milan, dimostrando la sua volontà di continuare a far parte della squadra rossonera. L’incontro tra Tare e Lucci servirà a decidere se il calciomercato Milan e Florenzi proseguiranno insieme o se prenderanno strade diverse. La trattativa sarà fondamentale per definire il futuro del giocatore e per capire se il Milan sarà in grado di trattenerlo.