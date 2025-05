Tare Milan, l’albanese può spuntarla nel rush finale! Contatti mai interrotti, il retroscena

Tare Milan, l’ex Lazio potrebbe spuntarla nel rush finale e diventare il nuovo DS del club rossonero: contatti tra le parti mai interrotti

Il Milan sta cercando di accelerare la scelta del nuovo direttore sportivo e, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono diverse opzioni in considerazione. Una di queste è legata a Igli Tare, con cui il Milan non avrebbe interrotto i contatti nelle ultime settimane.



Sebbene Lee Congerton sia considerato in pole per il ruolo, il Milan potrebbe valutare anche altre opzioni, tra cui Tare, per trovare il profilo giusto per la propria dirigenza.