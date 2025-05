Direttore sportivo Milan, Furlani torna sui suoi passi? Contatti mai interrotti, può spuntarla al fotofinish

Direttore sportivo Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, potrebbe tornare sui suoi passi e contrattualizzare Tare in vista della prossima stagione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si sta cercando di accelerare per la scelta del nuovo direttore sportivo.

Ds Milan: anche se in pole adesso c’è l’ex Atalanta, Lee Congerton, profilo internazionale (è all’Al-Ahli) che ha lavorato (bene) nell’Atalanta, non possono essere escluse altre soluzioni. Una è legata a Tare: i contatti non sono stati interrotti nelle ultime settimane. Da non escludere a priori un ultimo tentativo di Furlani per D’Amico.