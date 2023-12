Tare incoraggia il Milan: «Deve essere competitivo, è ancora in corsa». Le parole dell’ex ds della Lazio

Igli Tare, ex DS della Lazio, è stato intervistato da Cronache di spogliatoio. Le sue dichiarazioni sull’allenatore del Milan Pioli e sul momento dei rossoneri.

PIOLI – «Lo stimo tanto, ho lavorato con lui. Il Milan deve essere sempre competitivo. Sono ancora in corsa, possono riprendersi e fare bene. Per me è stata una bella soddisfazione vedere il suo percorso e quello di Inzaghi. Soprattutto l’anno scorso in semifinale di Champions League. Ho scritto a tutti e due, è rimasto un bel legame e li stimo tanto. L’allenatore si sostiene sempre, anche quando è in difficoltà».