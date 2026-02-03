Tare a Dazn: «Mateta era un’operazione per il futuro, non per il presente. Sul mancato arrivo di un nuovo difensore dico questo…»

Tare, dirigente rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Bologna e Milan

Igli Tare, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Bologna-Milan, match valevole per 23esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

La partita di stasera: «Noi dobbiamo guardare a noi stessi, il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo fare una partita importante stasera, perché vorrebbe dire tanto per le nostre aspettative».

Su Mateta e il mancato trasferimento: «L’operazione riguardava il futuro, non il presente. Abbiamo visto che c’era uno spiraglio per anticipare e ci abbiamo provato, poi nelle visite mediche abbiamo constatato questo problema e non siamo andati avanti. per il futuro si vedrà. In attacco Leao ha questo problema che gli dà fastidio nelle ultime settimane, Pulisic pure ha qualche problemino. Ma siamo felici di questa squadra e andiamo avanti senza alibi».

Sul rinnovo di Maignan: «Non è stata una trattativa difficile, perché Mike è ormai una bandiera di questo club. Ho sempre saputo che il suo desiderio era rimanere al Milan. La società è stata brava anche nel dare un segnale per il futuro».

Sul mancato arrivo di un difensore: «Non avevamo la necessità, se ci fosse stato qualcosa che ci avrebbe potuto aiutare lo avremmo fatto. Alla fine abbiamo scelto con Allegri di andare fino in fondo con questo gruppo».