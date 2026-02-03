Connect with us

Formazioni ufficiali Bologna Milan, le scelte dei tecnici per la sfida allo Stadio Dall’Ara

Formazioni ufficiali Bologna Milan, sono ora pubbliche le scelte di Italiano e Allegri per la sfida in programma questa sera allo Stadio Dall’Ara

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan hanno regalato diversi colpi di scena, confermando la voglia di entrambi i tecnici di sparigliare le carte. Vincenzo Italiano schiera il suo Bologna con un modulo a trazione anteriore, lanciando Rowe nel quartetto offensivo insieme a Castro, Orsolini e Odgaard. In mezzo al campo, la solidità è garantita dal rientro di Ferguson accanto a Freuler.

Formazioni ufficiali Bologna Milan: chance per Athekame sulle fasce

Massimiliano Allegri risponde con un 3-5-2 molto fisico e dinamico. La sorpresa principale è l’impiego dei giovani Athekame e Bartesaghi sugli esterni, chiamati a presidiare le corsie laterali in assenza di Saelemaekers e Pulisic. In cabina di regia brilla l’esperienza di Luka Modric, supportato dai polmoni di Rabiot e Fofana. In attacco, spazio alla coppia di fantasia e velocità composta da Nkunku e Loftus-Cheek. Nulla da fare per Leao, con il portoghese che parte dalla panchina.

In difesa, davanti a Maignan, confermato il trio composto da De Winter, Gabbia e Pavlovic, con il compito di arginare l’estro dei trequartisti bolognesi. Il clima al Dall’Ara è elettrico per quello che si preannuncia come uno dei match più tattici e affascinanti di questo turno di campionato.

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard;  Rowe, Castro. All. Italiano

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Loftus-Cheek. All. Allegri 

