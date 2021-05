Tardelli: «La Juve ha avuto un problema grande. Inter, si, giocato meglio»

Tardelli: «La Juve ha un centrocampo non all’altezza. Serve uno che…». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

Tardelli è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

INTER E JUVENTUS – «L’Inter ha meritato lo scudetto, è indiscutibile: perché ha giocato meglio, perché Conte ha puntato forte sullo scudetto e se l’è preso. La Juve ha commesso troppi errori e oggi li paga».

ERRORI JUVE – «Le colpe sono di tutti, della società, dei calciatori e di Pirlo. Della società perché ha fatto un mercato non ideale, diciamo così: e non è neanche vero che non ha fatto acquisti, però non ha scelto nei ruoli importanti giocatori che potevano determinare. I giocatori non hanno avuto la continuità che serviva e che veniva richiesta, soprattutto in Champions che era il vero obiettivo del club».

ERRORI PIRLO – «La prima cosa che mi verrebbe da dire è che poteva usare di più Dybala, ma solo lui sa da cosa è dipeso il non averlo fatto. Si dice che abbia cambiato troppo spesso il modo di giocare, ma questo succede se hai una rosa ampia, ti aspetti qualcosa da certi giocatori ma quelli non te la danno e allora cerchi una soluzione: è lì che entri un po’ in confusione. Ho sempre detto che in certi momenti sarebbe stata determinante la società, ma è entrata un po’ in confusione anche lei».

LIMITI CENTROCAMPO – «È andata bene, anche se ha rischiato un po’. Il problema della Juve non è là davanti, non è il “come” gioca: il problema è il centrocampo, che non ha chi lo gestisce. Non parlo di 4-4-2, 4-3-3 e via dicendo, puoi giocare come vuoi se hai centrocampista all’altezza: per me quelli della Juve non lo sono. O Meglio: potrebbero diventarlo con un “gestore” in mezzo. Se manca Pjanic? Diciamo che manca Pirlo».