Tanti auguri Tatarusanu: il portiere rossonero compie 36 anni – FOTO

Ciprian Tatarusanu compie oggi 36 anni. Il Milan ha festeggiato il portiere con un post sul proprio account social

Tatarusani festeggia 36 anni. Al Milan quest’annp è stato grande protagonista nelle nove gare in cui è stato chiamato in causa, tra Serie A e Champions League, con interventi decisivi e tanta esperienza. Il rigore parato nel Derby d’andata è ancora un ricordo vivo negli occhi dei rossoneri, così come la grande parata contro il Porto a San Siro.

