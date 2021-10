Tanti auguri a Ganz: il mister rossonero compie 53 anni

Maurizio Ganz compie 53 anni. Nella scorsa stagione ha condotto il Milan Femminile alla prima storica qualificazione in Champions League e alla Finale di Coppa Italia. Quest’anno l’allenatore delle rossonere punta a ripetere e – se possibile – migliorare quanto fatto nel 2020/21. La stagione è iniziata con l’esperienza europea in UWCL e un buon inizio di campionato.

Il club rossonero intanto gli ha fatto gli auguri sui social.

Many happy returns to Maurizio Ganz as he turns 53 today! Have a good one, coach! 🎂🥳

Tanti auguri a Maurizio Ganz che oggi compie 53 anni! Buoni festeggiamenti, Mister 🎂🥳 #SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/S4oPJLxDCi

— AC Milan (@acmilan) October 13, 2021