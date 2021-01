Tamponi per tutti a Milanello: nel tardo pomeriggio previsti gli esiti

Tamponi questa mattina a Milanello: Pioli e la squadra si sono sottoposti al classico rituale, raggiunti da Maldini e poi da Massara

Classico giro di tamponi questa mattina a Milanello: la squadra si è ritrovata sotto la supervisione di Pioli e si è sottoposta al test molecolare, seguiti poi da Maldini e successivamente da Massara, arrivato da pochi minuti nel centro sportivo. I risultati sono attesi nel tardo pomeriggio.

INDICAZIONI PER CAGLIARI – L’esito dei tamponi sarà fondamentale anche per preparare la prossima gara di campionato: eventuali nuove positività dopo quelle in essere di Rebic e Krunic potrebbero complicare i piani dello staff tecnico in vista di Cagliari. I tifosi rossoneri fanno i consueti scongiuri.