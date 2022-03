Talento Leao, Galliani: «Ha tutto per diventare un top al Mondo»

Adriano Galliani ha parlato in occasione della presentazione del libro di Peppe Di Stefano. Queste le sue parole

Adriano Galliani ha parlato in occasione della presentazione del libro di Peppe Di Stefano. Queste le sue parole raccolte da Calciomercato.com sul talento di Leao:

«Penso che se acquisisce un po’ più di, non so come definirla, determinazione può diventare uno dei migliori giocatori al mondo. Potenzialmente ha tutto per diventare un top al mondo, ma per diventare un top mondo hai bisogno di tante cose che io auguro a Leao, che è giovanissimo, di poter avere nel futuro e vincere con la maglia rossonera. Per diventare top mondo devi avere tante cose. Lui è molto giovane, speriamo che riesca ad arrivarci».