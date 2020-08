Taarabt: «Non sarei mai voluto andare via dal Milan»

Adel Taarabt, ex giocatore del Milan, torna a parlare della propria esperienza in rossonero ai microfoni di Sky

Intervistato da Sky Adel Taarabt, ex attaccante del Milan, ha così parlato della propria esperienza in Italia con la maglia rossonera

«Milan? Mi sono divertito, A Milano ho conosciuto grandi calciatori e mi è dispiaciuto non poter continuare. Poi è cambiato l’allenatore e sono tornato in Inghilterra, in testa però avevo solo il Milan. Non c’è mai stata una possibilità di tornare. Hakimi? Non ho mai visto uno correre come lui, è un grandissimo calciatore. Dovrà crescere in difesa, ma in attacco è il migliore».