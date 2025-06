Svilar per sostituire Mike Maignan, anche la seconda alternativa arriva dalla Serie A

Il Milan si trova di fronte a un bivio cruciale per il futuro della propria porta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la partenza di Mike Maignan in direzione Chelsea sembra essere una possibilità sempre più concreta. Il portiere francese, punto fermo dei rossoneri negli ultimi anni, è nel mirino dei Blues e un’operazione potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni. Questa eventualità sta spingendo il Milan a guardarsi attorno con decisione per individuare il suo erede.

La prima scelta per sostituire Maignan, secondo la rosea, è Mile Svilar della Roma. Il giovane portiere portoghese ha dimostrato ampi margini di miglioramento e un grande potenziale, attirando l’attenzione della dirigenza milanista. Il suo profilo si adatta alla filosofia del club, che cerca talenti giovani e con ampie prospettive di crescita. Svilar, inoltre, potrebbe rappresentare un’opzione economicamente più sostenibile rispetto ad altri nomi di spicco sul mercato, fattore non trascurabile per le casse del Milan. Le sue prestazioni recenti con la Roma hanno confermato le sue qualità, rendendolo un candidato ideale per il ruolo di titolare in una squadra ambiziosa.

L’alternativa a Svilar, qualora la trattativa con la Roma dovesse complicarsi, risponde al nome di Zion Suzuki, portiere del Parma. Il giovane estremo difensore nippo-americano è un profilo che il Milan sta monitorando attentamente. Sebbene meno conosciuto al grande pubblico rispetto a Svilar, Suzuki ha mostrato doti interessanti nel campionato di Serie B e potrebbe rappresentare una scommessa per il futuro. Il suo valore di mercato potrebbe essere più accessibile, offrendo una soluzione “low cost” ma comunque promettente.

ùLa situazione è in rapida evoluzione, con il Milan che si sta muovendo con cautela ma determinazione. La cessione di Maignan, sebbene dolorosa per i tifosi, potrebbe portare fondi freschi da reinvestire. La priorità è assicurarsi un portiere che possa garantire affidabilità e sicurezza tra i pali, e i nomi di Svilar e Suzuki sono quelli su cui si concentrano maggiormente le attenzioni del club, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport.