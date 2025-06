Ripescaggio Milan Futuro 2025/2026: l’aggiornamento gela i rossoneri! Filtra questa particolare sensazione

Ripescaggio Milan Futuro 2025/2026: l’ultima indiscrezione cambia il destino dell’U23 rossonera. Tutti gli aggiornamenti

Le ambizioni del Milan di schierare una seconda squadra in Serie C per la stagione 2025-26 sembrano infrangersi contro una realtà fatta di burocrazia e di una classifica di ripescaggio che, al momento, relega Milan Futuro in una posizione decisamente scomoda. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le possibilità che i rossoneri riescano a rientrare tra le squadre ammesse alla prossima Serie C sono, a dir poco, esigue. Un quadro difficile che dipinge un percorso ad ostacoli quasi insormontabile.

Il punto cruciale della questione risiede nella graduatoria dei ripescaggi. Milan Futuro, infatti, si trova al quarto posto in questa lista. Un posizionamento che, di per sé, non sarebbe necessariamente un ostacolo insormontabile se non fosse per un fattore determinante: l’ammissione dell’Inter Under 23 è praticamente garantita. Ciò significa che, di fatto, i nerazzurri “bruciano” una delle caselle disponibili, spingendo automaticamente Milan Futuro più in basso nella lista delle priorità.

La matematica, in questo caso, è spietata. Per vedere la propria seconda squadra calcare i campi della Serie C, al Milan servirebbero altre tre esclusioni di squadre attualmente aventi diritto. Tre rinunce, tre fallimenti o tre mancate iscrizioni che, sebbene non impossibili in un calcio italiano spesso soggetto a ribaltoni finanziari e societari, rappresentano un’eventualità tutt’altro che comune. La Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini, definendo la situazione “difficile”, un eufemismo che ben descrive la gravità dello scenario per i colori rossoneri.

L’idea di creare una squadra B, sul modello di quanto già fatto da Juventus e Atalanta e ora dall’Inter, nasce dalla volontà di offrire ai giovani talenti del settore giovanile un trampolino di lancio più strutturato e competitivo rispetto al semplice campionato Primavera. La Serie C, con il suo livello tecnico e tattico superiore, rappresenterebbe il banco di prova ideale per far maturare i ragazzi in un contesto professionistico, preparandoli al salto nella prima squadra senza doverli cedere in prestito. Un’opportunità di crescita che consentirebbe al club di mantenere un controllo diretto sullo sviluppo dei propri prospetti.

Il sogno di Milan Futuro di scendere in campo nella stagione 2025-26 in Serie C, per ora, rimane tale. La dirigenza rossonera, pur conscia delle difficoltà, continuerà probabilmente a monitorare l’evolversi della situazione, sperando in un ribaltamento degli eventi che, al momento, appare come un’impresa quasi impossibile. La speranza è l’ultima a morire, ma la realtà dei fatti, così come dipinta dalla Gazzetta dello Sport, suggerisce che le possibilità di un miracolo sportivo siano, per ora, relegate al minimo sindacale. La strada per la Serie C è in salita, e il Milan Futuro sembra destinato a dover aspettare un’altra occasione.