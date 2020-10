Suso pronto per la Champions: «Al Milan ho fatto solo l’Europa League»

L’andaluso è pronto ad esordire in Champions League con il Siviglia, competizione che non ha mai giocato anche per ‘colpa’ del Milan

In una lunga intervista rilasciata allo spagnolo Marca, Jesus Suso fresco di riscatto da parte del Siviglia, ha parlato di quello che sarà il suo esordio in Champions League, competizione mai affrontata dall’andaluso in carriera.

La ‘colpa’ di questa mancanza sarebbe dovuta anche alla militanza prolungata nel Milan, come spiega egli stesso: «Quando ero al Liverpool non debuttai in Champions perché mi ero infortunato mentre con il Milan ho fatto solo l’Europa League; mi sarebbe piaciuto esordire con la presenza del pubblico ma vediamo come evolverà la situazione».