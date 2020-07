Milan, comunicato ufficiale: Suso è del Siviglia, che plusvalenza!

Il Milan ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Suso al Siviglia: ecco a quanto ammonta la plusvalenza effettuata

Attraverso un comunicato ufficiale l’AC Milan annuncia che il giocatore Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, “Suso”, è entrato a far parte del Sevilla FC con un contratto permanente.

Il calciatore si era trasferito in prestito al Siviglia lo scorso gennaio e con l’accesso in Champions League degli andalusi è scattato l’obbligo di riscatto fissato a 24 milioni. Una plusvalenza praticamente totale per i rossoneri che acquistarono l’esterno spagnolo dal Liverpool per poco più di un milione di euro nel 2015.