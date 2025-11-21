Connect with us

Suso e l'esclusione di Pioli dopo il 5-0 contro l'Atalanta: l'ex rossonero parla del suo addio al Diavolo

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Pioli Suso

Suso, esterno spagnolo ex Milan, ha parlato in vista del derby raccontando anche un importante retroscena legato all’Inter

Il trequartista spagnolo Suso, ora in forza al Cadice, ha ripercorso la sua esperienza in Serie A e il suo legame indissolubile con i colori rossoneri in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. L’ex numero 8 del Milan ha ricordato l’iconica doppietta nel Derby del 2016 e svelato un clamoroso retroscena di mercato. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Sul Periodo Difficile Con Pioli (Atalanta 5-0)

«C’è stato un periodo non felice in termini di risultati. Il Milan aveva ingaggiato Pioli e a dicembre 2019 subimmo una sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta. Poco dopo, Pioli mi escluse dalla formazione e io ebbi l’impressione che non volesse farmi sentire determinante. Iniziai a non scendere in campo e la squadra vinceva, il calcio talvolta funziona così. Ho ritenuto che fosse il momento opportuno per concludere quel capitolo».

LE DICHIARAZIONI DI SUSO

image 58

