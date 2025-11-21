Suso e l’elogio ad Allegri. L’ex rossonero parla così del nuovo Milan: ecco le sue dichiarazioni

Suso, esterno spagnolo ex Milan, ha parlato in vista del derby raccontando anche un importante retroscena legato all’Inter

Il trequartista spagnolo Suso, ora in forza al Cadice, ha ripercorso la sua esperienza in Serie A e il suo legame indissolubile con i colori rossoneri in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. L’ex numero 8 del Milan ha ricordato l’iconica doppietta nel Derby del 2016 e svelato un clamoroso retroscena di mercato. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Sull’attuale Milan

«Mi piace molto. Quando seguo una gara di Serie A, guardo il Milan. Lotta per lo Scudetto, proprio come l’Inter. Allegri, che si giochi bene o male, è un allenatore eccellente. Un Derby è diverso da tutto, anche se fosse la prima contro l’ultima sarebbe impossibile prevedere l’esito. Comanda l’adrenalina».

LE DICHIARAZIONI DI SUSO

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.