Suso svela il retroscena di mercato: «Mi voleva l’Inter. Spalletti mi contattò, ma io risposi così»

Suso, esterno spagnolo ex Milan, ha parlato in vista del derby raccontando anche un importante retroscena legato all’Inter

Il trequartista spagnolo Suso, ora in forza al Cadice, ha ripercorso la sua esperienza in Serie A e il suo legame indissolubile con i colori rossoneri in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. L’ex numero 8 del Milan ha ricordato l’iconica doppietta nel Derby del 2016 e svelato un clamoroso retroscena di mercato. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Sulle Proposte Di Trasferimento (Retroscena Inter)

«Potevo liberare il contratto con il pagamento di una clausola e l’Inter desiderava saldarla. Spalletti mi contattò e parlammo al cellulare. Il fatto che l’Inter mi volesse era un motivo di vanto, ma io appartenevo al Milan. Ho declinato l’offerta: non sarebbe stato un gesto corretto, per tutto ciò che avevo vissuto a Milano».

LE DICHIARAZIONI DI SUSO

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

