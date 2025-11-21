Connect with us

Suso svela il retroscena di mercato: «Mi voleva l'Inter. Spalletti mi contattò, ma io risposi così»

MN24 - Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico alla vigilia dell'Inter

Playoff Mondiali, la Serie A studia un calendario per aiutare l'Italia: ecco tutti i dettagli

Nuovo stadio Milano, cronoprogramma confermato: lavori al via nel 2027, Milan e Inter hanno un obiettivo preciso. Ecco quale

Thiago Silva Milan, la suggestione per la difesa rossonera: a 41 anni può tornare da Allegri? Indiscrezioni continue

1 minuto ago

Suso

Suso, esterno spagnolo ex Milan, ha parlato in vista del derby raccontando anche un importante retroscena legato all’Inter

Il trequartista spagnolo Suso, ora in forza al Cadice, ha ripercorso la sua esperienza in Serie A e il suo legame indissolubile con i colori rossoneri in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. L’ex numero 8 del Milan ha ricordato l’iconica doppietta nel Derby del 2016 e svelato un clamoroso retroscena di mercato. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Sulle Proposte Di Trasferimento (Retroscena Inter)

«Potevo liberare il contratto con il pagamento di una clausola e l’Inter desiderava saldarlaSpalletti mi contattò e parlammo al cellulare. Il fatto che l’Inter mi volesse era un motivo di vanto, ma io appartenevo al Milan. Ho declinato l’offerta: non sarebbe stato un gesto corretto, per tutto ciò che avevo vissuto a Milano».

LE DICHIARAZIONI DI SUSO

