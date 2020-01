Suso, il Siviglia si tira fuori: resta la Roma

Il Siviglia sembra essersi tirato fuori dalla corsa a Suso: per cederlo il Mila deve guardare altrove

Secondo Estadio Deportivo, il Siviglia si sarebbe tirato fuori dalla corsa per Suso. L’esterno spagnolo, secondo Estadio, non rientra nei piani del club andaluso che avrebbe fatto sapere di non avere alcun interesse per la sessione di calciomercato invernale.

Per Suso restano tuttavia aperte ancora due strade italiane: Roma e Napoli. Con i giallorossi sembra complicarsi uno scambio con Under dopo l’infortunio di Zaniolo mentre resta vivo l’interesse del Milan per lo spagnolo del Napoli Callejon.