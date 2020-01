Suso è agli sgoccioli: lo spagnolo vuole lasciare il Milan

Suso e il Milan verso il divorzio: le parti stanno cercando una nuova destinazione per il numero 8 rossonero

Jesus Suso vuole lasciare il Milan: l’esterno offensivo spagnolo sa che con l’arrivo di Ibrahimovic e il conseguente cambio di modulo il proprio spazio negli schemi di Stefano Pioli continuerà a latitare. Già da diversi giorni la società rossonera starebbe sondando il terreno, in collaborazione con Mino Raiola, per quanto concerne potenziali club interessati. Siviglia e Roma si sono tirate fuori dalla corsa ma gli estimatori per Suso non mancano soprattutto in Liga (Valencia e Getafe) e Premier.

I prossimi saranno giorni importanti per conoscere il destino del classe ’93 che, lo ricordiamo, è arrivato al Milan praticamente a parametro zero nel 2015 e la cui cessione genererà una plusvalenza totale. Secondo quanto affermato da Tuttosport nelle scorse ore il Lipsia ha effettuato un sondaggio per il calciatore spagnolo ma le richieste di 25 milioni del Milan avrebbero fatto desistere la dirigenza tedesca.