Superlega Milan: sanzioni economiche dalla FIGC, le ultime

Il Milan verrà punito economicamente dalla FIGC per la questione Superlega: le ultime

In serata è arrivata la notizia rilanciata da ESPN, della volontà della UEFA di escludere le squadre ancora non fuoriuscite dal progetto SuperLega dalle coppe europee per due anni. Sky Sport comunica altre sanzioni in arrivo.

La UEFA multerà tutti i club che hanno aderito al progetto ed in particolar modo le quattro che non hanno abbandonato in maniera palese. Sky Sport rivela come anche la FIGC con ogni probabilità multerà Inter, Juve e Milan.