Superlega: Inter graziata dalla Uefa? Perché non sarà multata

Come riferito da Repubblica l’Inter non sarà multata per aver preso parte attivamente al progetto Superlega.

Il club nerazzurro infatti lo scorso 21 aprile ha scritto in un comunicato ufficiale che «il club non fa più parte del progetto Superleague»: Juve e Milan si sono sfilate con messaggi meno diretti. La ragione è semplice: l’Inter in caso di uscita dalla Superleague potrebbe essere esentata dal pagamento di penali.

Al momento della costituzione – prosegue il quotidiano romano – infatti, non aveva avuto ancora il via libera formale da creditori e stakeholder, necessario per aderire al progetto, e non ha completato la procedura d’iscrizione. Questo significa che gli interessi dei tre club sul tema Superlega potrebbero presto divergere.