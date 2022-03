Nuova Superlega: Richard Masters, ad della Premier League, ha parlato della nuova Superlega. Il suo commento

A Londra si sta svolgendo il Business of Fooball Summit del Financial Times, dove sono intervenuti in mattinata sia Ceferin che Tebas sulla questione Superlega. Nel pomeriggio parlerà il presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Anche Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, si è espresso così sulla nuova Superlega.

NUOVA SUPERLEGA – «Non sono preoccupato. L’altra volta è durata 48 ore, era un progetto pensato male ed eseguito avanti. Si è sconfitta da sola».