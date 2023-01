Supercoppa Milan Inter: è anche la sfida tra De Ketelaere e Correa

Mercoledì Milan e Inter si contederanno la Supercoppa Italiana. Sarà anche la sfida tra De Ketelaere e Correa

Ricoprono lo stesso ruolo, quello di trequartista dietro alla punta centrale. Come riportato da Calciomercato.com in questa stagione Correa è a quota 21 presenze, con 3 gol segnati e altrettanti assist serviti in 723 minuti giocati. De Ketelaere ha raccolto lo stesso numero di presenze (21), ma ha giocato di più (949 minuti) sfornando un solo assist senza trovare la via della rete. A Riyad sarà l’occasione per mettersi in mostra e dimostare di non essere stati un flop di mercato