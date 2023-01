Supercoppa Milan e Inter: rivincita Mondiale tra Giroud e Lautaro

Domani il Milan contenderà la Supercoppa Italiana all’Inter. Occasione per Giroud di prendersi la rivincita Mondiale su Lautaro Martinez

Domani il Milan contenderà la Supercoppa Italiana all’Inter. Occasione per Giroud di prendersi la rivincita Mondiale su Lautaro Martinez.

L’argentino in Qatar ha infatti battuto in finale in francese. In campionato con i club è un’altra storia: i 9 rossonero ha segnato 3 gol negli ultimi 3 derby ed è pronto a girarsi ancora interrompendo quel digiuno che dura da 5 partite.