Supercoppa Italiana, al la vendita dei biglietti: le informazioni e i dettagli
L’AC Milan ha ufficialmente dato il via alla campagna di vendita dei biglietti per la finalissima di Supercoppa Italiana, che vedrà i rossoneri sfidare il Napoli in terra araba. L’incontro, attesissimo da tutti i tifosi, è in programma giovedì 18 dicembre alle ore 22:00 (orario locale), in un’atmosfera esotica e affascinante, presso l’Al-Awwal Park di Riyadh.
Per il Diavolo, questa è un’altra grande occasione per mettere in bacheca un trofeo di prestigio. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese che sta lavorando per rendere la rosa più competitiva, e il tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano chiamato a riportare il club ai massimi livelli, puntano con fermezzaa questa coppa per dare un segnale forte al campionato.
🗓️ Fasi di Vendita: La Prelazione per Abbonati e CRN
La società ha dettagliato le tre fasi distinte per l’acquisto, gestite interamente attraverso il circuito Vivaticket. Ogni tifoso, in ogni fase, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti:
- Fase Abbonati:
- Quando: Dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre alle 23:59 di domenica 16 novembre.
- Dedicata: Ai titolari di abbonamento stagionale.
- Fase CRN (Card Rossonera):
- Quando: Dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre alle 23:59 di martedì 18 novembre.
- Dedicata: Ai possessori della CRN Card.
- Vendita Libera:
- Quando: Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre e fino a esaurimento delle disponibilità.
- Dedicata: A tutti gli altri tifosi.
💰 Costi e Logistica: Prezzi Popolari per la Finalissima
I prezzi dei tagliandi sono stati fissati a un livello accessibile, incoraggiando la massima partecipazione dei tifosi in trasferta:
- Biglietti Tribuna: 50€
- Settore Ospiti (Curva): 20€
Una volta completata la procedura di acquisto online, ai tifosi verrà inviato un voucher di conferma. Questo documento conterrà tutte le istruzioni necessarie per il ritiro del titolo d’accesso e per l’ingresso allo Stadio Al-Awwal Park.
La sfida si preannuncia intensa e la presenza dei supporter rossoneri sarà fondamentale per spingere la squadra di Allegri verso il primo trofeo della stagione.