Supercoppa Italiana, al la vendita dei biglietti: le informazioni e i dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’AC Milan ha ufficialmente dato il via alla campagna di vendita dei biglietti per la finalissima di Supercoppa Italiana, che vedrà i rossoneri sfidare il Napoli in terra araba. L’incontro, attesissimo da tutti i tifosi, è in programma giovedì 18 dicembre alle ore 22:00 (orario locale), in un’atmosfera esotica e affascinante, presso l’Al-Awwal Park di Riyadh.

Per il Diavolo, questa è un’altra grande occasione per mettere in bacheca un trofeo di prestigio. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese che sta lavorando per rendere la rosa più competitiva, e il tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano chiamato a riportare il club ai massimi livelli, puntano con fermezzaa questa coppa per dare un segnale forte al campionato.

🗓️ Fasi di Vendita: La Prelazione per Abbonati e CRN

La società ha dettagliato le tre fasi distinte per l’acquisto, gestite interamente attraverso il circuito Vivaticket. Ogni tifoso, in ogni fase, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti:

Fase Abbonati: Quando : Dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre alle 23:59 di domenica 16 novembre .

: Dalle di venerdì alle di domenica . Dedicata: Ai titolari di abbonamento stagionale. Fase CRN (Card Rossonera): Quando : Dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre alle 23:59 di martedì 18 novembre .

: Dalle di lunedì alle di martedì . Dedicata: Ai possessori della CRN Card. Vendita Libera: Quando : Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre e fino a esaurimento delle disponibilità .

: Dalle di mercoledì e fino a . Dedicata: A tutti gli altri tifosi.

💰 Costi e Logistica: Prezzi Popolari per la Finalissima

I prezzi dei tagliandi sono stati fissati a un livello accessibile, incoraggiando la massima partecipazione dei tifosi in trasferta:

Biglietti Tribuna : 50€

: Settore Ospiti (Curva): 20€

Una volta completata la procedura di acquisto online, ai tifosi verrà inviato un voucher di conferma. Questo documento conterrà tutte le istruzioni necessarie per il ritiro del titolo d’accesso e per l’ingresso allo Stadio Al-Awwal Park.

La sfida si preannuncia intensa e la presenza dei supporter rossoneri sarà fondamentale per spingere la squadra di Allegri verso il primo trofeo della stagione.