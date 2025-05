Supercoppa Italiana: la vittoria del Bologna con il Milan delinea il tabellone delle final four

Supercoppa Italiana – Con la vittoria del Bologna in Coppa Italia si inizia a delineare in maniera più chiara il tabellone delle final four

Con la vittoria del Bologna in finale di Coppa Italia con il Milan si va delineando il tabellone per le final four della Supercoppa Italiana 2025/2026. In attesa di capire il piazzamento di Napoli e Inter che si stanno giocando lo Scudetto questi gli accoppiamenti:

SEMIFINALI SUPERCOPPA ITALIANA

Bologna vs 2° classificato Serie A

1° classificato Serie A vs Milan