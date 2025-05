Milan Bologna, Pellegatti sconsolato: «Mi sto rendendo conto di una cosa molto brutta, non ci posso credere»

Milan Bologna, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha commentato la sconfitta di ieri sera nella finale di Coppa Italia. Le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Carlo Pellegatti ha commentato:

PAROLE – «Me ne sto rendendo conto a poco a poco. Al fischio finale ero solo triste per la sconfitta, dopo una prestazione bruttissima. Pensavo di aver toccato il fondo in quanto a prestazione e spettacolo, quanto a Milan, a fine gennaio quando gli uomini di Conceiçao avevano perso contro la Dinamo Zagabria. Poi il Milan ha anche un sottofondo, quando ha perso contro il Feyenoord. Ma c’è anche un triplo sottofondo perché oggi il Milan ha giocato veramente male. Non mi ero mai illuso dopo le tre vittorie, perché sul piano del gioco era stato un Milan abbastanza deficitario e salvato dai campioni. Questa sera il Milan ha dimostrato che sul piano del gioco non c’è nulla. Mi sto rendendo conto che il Milan non andrà in Europa e potrebbe giocare la Coppa Italia ad agosto, ignominia delle ignominie. Me ne sto rendendo conto adesso: annullati tutti gli sforzi in un anno, in due anni. E mi suona sempre nella testa la frase di Einstein: ‘I problemi non vengono risolti dalle teste che li hanno creati’. È una frase che è diventata un incubo. Speriamo che Einstein si sbagli».