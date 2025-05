Conceicao, il suo futuro è ancora più delineato. La conferma dopo la finale di Coppa Italia persa con il Bologna

La sconfitta in finale di Coppa Italia è una sorta di sentenza per mister Sergio Conceicao. Arrivano conferme su quello che sarà il futuro dell’attuale allenatore del Milan.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, proprio come da programma, il tecnico portoghese lascerà il club a fine stagione. Non c’è spazio per le sorprese. Lo stesso discorso vale per Joao Felix.