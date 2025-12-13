News
Supercoppa Italiana, qual è la cifra che vince chi alza il trofeo? Tutti i dettagli della Final Four in Arabia
Supercoppa Italiana, tutto pronto per volare in Arabia Saudita. Ma qual è la cifra che vince chi alza il trofeo? I numeri
Tutto è pronto per la prossima edizione della Supercoppa Italiana, che si terrà nuovamente a Riyadh, in Arabia Saudita. Il torneo manterrà il formato della Final Four per la terza volta consecutiva. La competizione prenderà il via il 18 dicembre con la prima semifinale e culminerà con la finalissima lunedì 22 dicembre.
A giocarsi il trofeo saranno quattro delle migliori formazioni della stagione precedente: il Napoli (Campione d’Italia), l’Inter (Seconda classificata in Serie A), il Bologna (Vincitrice della Coppa Italia) e il Milan (Finalista della Coppa Italia).
Supercoppa, Il Dettaglio del Montepremi Record
Secondo quanto svelato da Calcio e Finanza, il montepremi totale della Supercoppa Italiana 2025 ammonta a quasi 23 milioni di euro, precisamente 22,5 milioni di euro. Questa cifra verrà spartita tra le quattro partecipanti in base al loro percorso nel torneo.
Le due semifinaliste che usciranno sconfitte incasseranno 2,4 milioni di euro a testa. La finalista che verrà sconfitta porterà a casa 6,7 milioni di euro. La squadra che si aggiudicherà la Supercoppa Italiana guadagnerà invece 9,5 milioni di euro. Inoltre, per il club vincitore ci sarà la possibilità di incassare ulteriori 1,5 milioni di euro legati all’eventuale disputa di un’amichevole con la squadra vincitrice della Supercoppa locale. Di conseguenza, l’incasso totale per chi si aggiudicherà il titolo potrebbe salire fino a un massimo di 11 milioni di euro.