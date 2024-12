Supercoppa Italiana Milan, ecco tutte le informazioni sul montepremi della competizione!

Supercoppa Italiana Milan, cifre e dettagli del montepremi: quanto possono guadagnare i rossoneri in caso di vittoria del torneo

La Gazzetta dello Sport ha svelato cifre e dettagli del montepremi in palio per il Milan e gli altri 3 club partecipanti alla Supercoppa Italiana.

SUPERCOPPA ITALIANA MILAN – «La EA Sports FC Supercup, questo il nome completo del torneo, porta nella casse della Lega 23 milioni di euro (la gara secca fruttava un terzo dell’incasso, 7,5 milioni di euro), con circa 16,2 milioni per le 4 partecipanti ovvero l’Inter che difende il titolo, la Juventus, il Milan e l’Atalanta, così ripartiti: 8 milioni alla vincitrice, 5 milioni alla finalista, 1,6 milioni alle semifinaliste sconfitte. Si gioca alle 22 locali, le 20 in Italia, con le partite live su Canale 5. Semifinali il 2 e il 3, finale il 6. In caso di parità rigori subito senza supplementari. I prezzi dei biglietti vanno dai 23 ai 101 euro in semifinale, 28152 in finale. Per entrare in Arabia è sufficiente un visto turistico facilmente ottenibile online».