Supercoppa Italiana: il tradizionale scambio di doni tra club 📸

In vista della Supercoppa di domani tra Milan e Inter oggi si è tenuto l’incontro tra club per il tradizionale scambio di doni:

🎁 The traditional gift exchange ahead of the game



🎁 Il tradizionale scambio doni della vigilia, alla presenza del Presidente della Lega Calcio Lorenzo Casini e dell’ambasciatore Roberto Cantone #SupercoppaItaliana #MilanInter pic.twitter.com/safynjLoeq