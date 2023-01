Supercoppa Milan Inter: possibili i rigori, chi li calcia?

Questa sera il Milan contenderà all’Inter la Supercoppa Italiana. Tra gli scenari possibili anche quelli dei rigori, chi li calcia?

La Gazzetta dello Sport ha stilato una possibile lista: per i rossoneri i nomi possibili sono quelli di Giroud, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer e Origi. Mentre per l’Inter quelli di Lautaro Martinez, Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan e Lukaku (se sarà in campo)