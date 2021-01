Supercoppa Italiana: Juve al bivio, Napoli per la svolta stagionale

Supercoppa, Pirlo ha esaurito i bonus e Gattuso deve dare una svolta alla stagione. Juve in emergenza difensiva, il Napoli recupera Petagna

Una reazione non basterà. Alla Juventus servirà ben di più per vendicare il tonfo di San Siro, perché portare a casa il primo trofeo stagionale aiuterebbe senz’altro a digerire l’Inter, ma i problemi di una squadra a corrente alternata rimangono. Il Napoli invece sogna lo sgambetto di 7 mesi mesi fa in finale di Coppa Italia per tornare a volare ad altissimi livelli.

