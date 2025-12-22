Supercoppa Italiana, rivoluzione per il 2026? Addio Arabia e sguardo agli USA. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro della Supercoppa Italiana si tinge di nuovo e, forse, di stelle e strisce. Dopo le recenti edizioni disputate in Medioriente, il format e la sede del trofeo nazionale si apprestano a vivere una metamorfosi profonda. Secondo quanto riportato da Repubblica, il legame tra la Lega Serie A e l’Arabia Saudita è destinato a interrompersi nel 2026 a causa di un insormontabile conflitto di calendari con la Asian Cup, prevista proprio tra gennaio e febbraio. Questa concomitanza costringerà i club italiani, tra cui i rossoneri, a fare le valigie verso nuove destinazioni.

Destinazione Florida: il sogno americano di Allegri e Tare

La meta che sta scalando le gerarchie nelle ultime ore sono gli Stati Uniti, con la Florida in pole position. Il “Sogno Americano” rappresenta un’opportunità commerciale senza precedenti per il brand della Serie A. Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente albanese dalla spiccata visione internazionale, osserva con estremo interesse questa possibilità, consapevole di quanto il mercato statunitense sia vitale per la crescita globale del Diavolo.

Anche Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese celebre per la sua gestione pragmatica dei grandi eventi, dovrà preparare la squadra a una trasferta transoceanica che garantirebbe un ritorno d’immagine di altissimo livello. Oltre agli USA, restano vive alcune piste europee, con diverse capitali pronte a ospitare il prestigio dei club nostrani.

Ritorno al passato: gara secca o Final Four?

La vera svolta potrebbe però riguardare il campo. Le difficoltà logistiche legate a una sede così lontana starebbero spingendo la Lega a valutare l’abbandono della “Final Four” per tornare alla tradizionale gara secca. Questo permetterebbe a Massimiliano Allegri, il mister dei rossoneri esperto nel preparare le finali in partita unica, di concentrare le energie in un solo grande appuntamento, evitando di sovraccaricare ulteriormente i propri calciatori.

Igli Tare, il nuovo DS del Milan, sta monitorando attentamente l’evoluzione della vicenda, poiché lo spostamento della sede influenzerà inevitabilmente la programmazione della stagione invernale dei rossoneri. Una decisione definitiva è attesa per la primavera, quando verranno vagliate le offerte economiche più vantaggiose. L’obiettivo della Lega è chiaro: massimizzare i profitti senza però gravare eccessivamente sulla condizione fisica degli atleti, già messi a dura prova da un calendario internazionale sempre più intasato.