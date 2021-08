Super League, Auriemma: «Non sono sorpreso delle conseguenze»

Raffaele Auriemma ha espresso la propria opinione sulle conseguenze della Super League. Il commento del giornalista napoletano

È di oggi l’indiscrezione che l’Uefa non ritirerà le sanzioni contro i club ‘ribelli’ in termini di Superlega. Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista Raffaele Auriemma ha detto la sua.

«Decisione che non mi sorprende, chi viola un accordo sottoscritto liberamente, poi non può chiedere aiuto ad un tribunale ordinario per sciogliere quel patto che non gli sta più bene».