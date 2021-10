Striscione contro Donnarumma: San Siro reagisce così su Gigio – FOTO

Donnarumma è stato duramente contestato nel giorno del suo ritorno a San Siro con l’Italia: striscione significativo

Si preannuncia una serata difficile per Gianluigi Donnarumma. Il portiere, che torna questa sera per la prima volta a San Siro dopo l’addio al Milan della scorsa estate, è stato duramente contestato dai tifosi non solo sui social ma anche allo stadio dove è stato fischiato alla lettura delle formazioni.

STRISCIONE CHIARO – In particolare, un tifoso all’esterno dell’impianto ha mostrato uno striscione che non lascia spazio a dubbi: «A San Siro sei un ospite sgradito».