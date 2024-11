Stramaccioni elogia la Serie A: «Campionato bellissimo! Milan, e non solo, con valori tecnici importanti»

Stramaccioni elogia la Serie A: «Campionato bellissimo! E sul Milan dico…». Le dichiarazioni dell’ex allenatore sui rossoneri

Intervenuto sulle colonne de Il Mattino, ecco le dichiarazioni di Stramaccioni sulla Serie A e sul Milan.

PAROLE – «E’ un campionato bellissimo, l’Inter resta la più forte ma non ha, per ora, dimostrato la solita difensiva della scorsa stagione. Napoli, Milan e Juventus hanno cambiato allenatore ma hanno valori tecnici importanti anche se sono alla ricerca dei loro massimi margini di crescita, l’Atalanta ha il parco attaccanti per numero e varietà di opzioni più forte della Serie A e Lazio e Fiorentina sono delle splendide realtà, giocano bene e hanno entusiasmo».