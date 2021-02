Stella Rossa-Milan, Tonali in panchina: ecco da quanto non gioca

Sandro Tonali questo pomeriggio tornerà nuovamente in panchina con la maglia del Milan nel match in programma a Belgrado contro la Stella Rossa

L’ex Brescia non scendeva in campo con la maglia del Milan da 20 giorni (30 gennaio) a causa di una fastidiosa borsite che l’ha costretto out per quasi tre settimane. Questo pomeriggio a Belgrado scenderà nuovamente in campo.