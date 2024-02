Pioli esalta Gabbia: «Rendimento altissimo». Poi svela la scelta sul difensore nelle prossime partite

Stefano Pioli, nella conferenza stampa post Milan-Napoli, ha esaltato la prova di Matteo Gabbia: le sue dichiarazioni sul centrale

In conferenza stampa dopo la sfida vinta dal Milan contro il Napoli (1-0 con gol di Theo Hernandez) Stefano Pioli ha voluto elogiare la grande prestazione di Matteo Gabbia al centro della difesa:

GABBIA «Io faccio le scelte per ciò che i miei giocatori mi dimostrano sul campo. In questo momento Gabbia sta avendo un rendimento altissimo se continua così sarà difficile toglierlo, Thiaw non ha ancora pronto per giocare dal 1’».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI DOPO MILAN-NAPOLI