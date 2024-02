Conferenza stampa Pioli post Milan Napoli: «Questa squadra ha gli attributi, ora conta questo»

Conferenza stampa Pioli post Milan Napoli: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match della 24ª giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Milan Napoli.

PARTITA «Abbiamo fatto bene nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo perso un po’ le distanze ma sono contento dell’atteggiamento della squadra, se non si prende gol è merito dell’atteggiamento, è una situazione molto positiva»

NUMERI «I numeri valgono poco ora, quelli che conterà sarà alla trentottesima, questa vittoria dà fiducia perché questa squadra ha le capacità per vincerle tutte»

PROSSIME PARTITE «Non dobbiamo pensare a guardare indietro, dobbiamo vivere il presente, pensando a preparare le prossime partite. Affronteremo il Rennes che sta molto bene, ha vinto 8 partite di fila, la prepareremo al meglio come tutte le altre»

THEO E GABBIA «In una stagione così il calcio è tremendo e se vuoi stare a certi livelli non devi mollare nulla, su Theo e Gabbia dico che hanno fatto una grande partita come tutti»

GABBIA «Io faccio le scelte per ciò che i miei giocatori mi dimostrano sul campo. In questo momento Gabbia sta avendo un rendimento altissimo se continua così sarà difficile toglierlo, Thiaw non ha ancora pronto per giocare dal 1’»

CALABRIA, BENNACER E KJAER «Calabria ha avuto un problema all’adduttore, lo valuteremo, per Kjaer e Bennacer solo un affaticamento»

ATTRIBUTI – «Questa squadra ha sempre avuto gli attributi, anche quando non è riuscita ad esprimersi, anche quando ha perso delle partite, non sono mai mancate la voglia di essere squadra e la voglia di vincere le partite»