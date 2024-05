Trevisani analizza il percorso di Pioli: «Al quinquennio non puoi dare meno di 8.5, su questa stagione…». Le parole del telecronista

Riccardo Trevisani è intervenuto a Pressing per analizzare la stagione del Milan.

PAROLE – «Io continuo a pensare che la stagione del Milan venga vista peggio di come è. Perché esci in Champions con due squadre che stanno in semifinale di Champions League, esce in Coppa Italia con la squadra che è in finale di Coppa Italia. Arriva 2° in Campionato e tutto questo viene acuito dal fatto che l’Inter è più forte. Ha 18 punti in più, ha vinto tutti i derby e quindi il tifoso da questo punto di vista si incavola. Però il complesso e il quadro non va secondo me dimenticato

Ci sono stati degli errori quest’anno? Sì, ma il quinquennio lo puoi mettere solo da 8,5 a salire come votazione. Non lo puoi cambiare. Mi sembra una protesta, un po’ più ampia che solo a Pioli, questa protesta è a 360° anche per il tipo di nomi che sono usciti in sostituzione del loro male assoluto che è Pioli, poi vedremo quanti allenatori faranno più di 80 punti, quanti vinceranno lo Scudetto, quanti faranno la semifinale di Champions League».